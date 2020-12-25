Как Кикнадзе и Мещеряков проиграли аппаратную борьбу

Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков покидают «Локомотив». Первый больше не генеральный директор клуба, второй покинул пост председателя совета директоров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о кадровых перестановках.

Ещё один российский клуб по ходу сезона решил сменить руководство. «Локомотив» под новый год объявил о том, что Василий Кикнадзе покидает пост генерального директора клуба. Кроме того, Анатолий Мещеряков больше не является председателем совета директоров «железнодорожников». Болельщики «Локомотива» сейчас пребывают в эйфории, так как их желания исполнились.

«Локомотив» не является частным клубом, так что, как бы странно это ни звучало, здесь спортивная история не стоит на первом месте. Главная миссия – социальная. «РЖД» поддерживает клуб, и за свои вливания хочет спокойствия, чтобы не было скандалов, чтобы не страдала репутация компании и её генерального директора. Уже не раз сообщалось, что Олег Белозёров не является поклонником спорта. Да и вообще «РЖД» был бы только рад продать футбольный клуб, найдись покупатель. Очевидно, что владелец не ставит перед «Локомотивом» каких-то больших целей и задач. Главное – чтобы всё было тихо и спокойно.

Именно этот режим тишины Мещеряков и Кикнадзе нарушили. Непродление контракта с Юрием Сёминым, очевидно, было согласовано на самом верху. «РЖД» нужен был более спокойный человек во главе команды, который не будет говорить разные острые фразы. Тем не менее от Мещерякова и Кикнадзе требовалось, чтобы трансфер власти в команде прошёл максимально спокойно. Для этого необходимо было, чтобы новый тренер дал результат. Однако Марко Николич провалился и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, где вообще умудрился за месяц дважды проиграть со счётом 1:5 и 0:5. После этого для сглаживания ситуации Кикнадзе и Мещеряков были принесены в жертву.

Кстати, не стоит ждать увольнения Николича прямо сейчас. Для нового руководства «Локомотива» тренер станет сакральной жертвой, но позже. Вряд ли новый генеральный директор Владимир Леонченко и новый председатель совета директоров Александр Плутник смогут оперативно исправить ситуацию в «Локомотиве». Если сейчас тренера сменят, то это будет уже их человек, за которого им нести ответственность. Правильнее сейчас оставить Николича, чтобы уволить его позже, объяснив неудачи решениями ещё старого руководства.

Приход Леонченко свидетельствует о том, что «РЖД» не требует от «Локомотива» большого результата. Иначе на этот пост не назначали бы человека без должного опыта при наличии на рынке того же Шамиля Газизова. Не говоря уже о том, что Леонченко большую часть карьеры выступал за «Торпедо», которое является одним из главных раздражителей для поклонников «железнодорожников».

Перед Леонченко и Плутником сейчас стоит одна задача – успокоить ситуацию, чтобы болельщики «Локомотива» перестали протестовать как на трибунах, так и в социальных сетях. Если они не справятся, то их головы полетят также довольно быстро. При этом не стоит ожидать, что «РЖД» будет выделять какие-то серьёзные деньги на трансферы. Новому руководству придётся справляться без значительного финансового вливания, но даже без денег от Лиги чемпионов едва ли «железнодорожники» смогут в неё пробиться по итогам сезона.

В общем, кажется, что смутные времена в «Локомотив» только возвращаются…

Андрей Центров