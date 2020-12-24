Болельщики «Локомотива» отпраздновали увольнение Кикнадзе у стадиона

Болельщики «Локомотива» отпраздновали увольнение генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Журналист Сергей Егоров выложил в своём телеграм-канале видео, на котором несколько десятков фанатов запускают салют у стадиона «Локомотива» и держат полотна, на одном из которых написано: «Мы здесь ни на что не влияем?». А на другом: «Только Сёмин».

Напомним, что об увольнении Кикнадзе стало известно вчера, на его должность был назначен Владимир Леонченко, а пост председателя совета директоров «Локомотива» занял Александр Плутник.