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Болельщики «Локомотива» отпраздновали увольнение Кикнадзе у стадиона

24 Декабря 2020, 21:40,

ФК "Локомoтив"

Болельщики «Локомотива» отпраздновали увольнение генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Журналист Сергей Егоров выложил в своём телеграм-канале видео, на котором несколько десятков фанатов запускают салют у стадиона «Локомотива» и держат полотна, на одном из которых написано: «Мы здесь ни на что не влияем?». А на другом: «Только Сёмин».

Напомним, что об увольнении Кикнадзе стало известно вчера, на его должность был назначен Владимир Леонченко, а пост председателя совета директоров «Локомотива» занял Александр Плутник.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Анатолий Мещеряков, Василий Кикнадзе
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