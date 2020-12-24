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​ЦСКА начнёт зимние сборы 17 января

24 Декабря 2020, 19:49,

Евро-Футбол.Ру

Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 17 января. Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в этот день команда отправится на первый зимний сбор, предварительно пройдя медосмотр и тестирование на коронавирусную инфекцию.

Зимние сборы ЦСКА проведёт в испанском Кампоаморе, как было в предыдущие годы.

Первую часть сезона ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В девятнадцати турах команда Виктора Ганчаренко набрала тридцать семь зачётных баллов. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» на текущий момент измеряется четырьмя очками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва
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