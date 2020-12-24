​Аршавин: «В ближайшие 50 лет российские клубы будут претендовать лишь на победу в Лиге конференций»

Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив российских клубов в еврокубках.

«ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, но такого не будет ещё пятьдесят лет. В ближайшие годы российские клубы будут максимум претендовать лишь на победу в Лиге конференций, которую введут», - рассказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube.

«В те победные годы в Кубке УЕФА сработало стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов. И финансово наши клубы были если не на уровне самых лучших, то где-то рядом с ними», - добавил экс-игрок сборной России.