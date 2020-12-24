​Аршавин рассказал, почему «Зенит» не купил Миранчуков

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube высказался по поводу интереса «Зенита» к братьям Миранчукам.

«Конечно, «Зенит» хотел Миранчуков. Они молодые и талантливые. Почему клуб их не купил? Насколько я знаю, они не захотели переходить в «Зенит». Или продавать их не захотели.

За 100 миллионов, конечно, можно любого убедить. Но здесь же тоже вопрос цены. Если ты купишь одного игрока за 100 миллионов, то другой будет стоить 200 миллионов», - высказался Аршавин.

Алексей Миранчук в настоящий момент выступает за «Аталанту», а Антон Миранчук продолжает защищать цвета «Локомотива».