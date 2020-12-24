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​Аршавин оценил трансферы «Зенита» в последние годы

24 Декабря 2020, 17:40,

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Андрей Аршавин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна высказался о трансферной работе «Зенита» в последние несколько лет.

- Как ты оцениваешь трансферную кампанию «Зенита» за последние два года своего нахождения в клубе?

- Нормально (улыбается).

- Назови три топ-трансфера.

- Азмун, Ракицкий и Барриос. Ещё бы я добавил Дугласа Сантоса.

- А Малком?

- Пока он не реализовал свой высокий потенциал. По его качествам вопросов нет, пока он просто себя не проявил и не влияет на игру в соответствии с ценой трансфера.

- Это же провальный трансфер.

- Пока это кажется не лучшим трансфером. Но в плане качества он в порядке. Если он в следующей Лиге чемпионов будет забивать, и «Зенит» выйдет в плей-офф – вот и весь трансфер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин, Малком
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