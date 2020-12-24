Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Аршавин рассказал, почему «Зенит» не продал Азмуна летом

24 Декабря 2020, 17:11,

twitter.com

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube ответил на вопрос, почему «Зенит» не продал летом нападающего Сердара Азмуна. Интерес к иранцу проявляли зарубежные клубы.

«Мне кажется, вариант продажи Азмуна рассматривался. Насколько я знаю, ему просто не успели найти замену. То есть было понимание, что можно расстаться за хорошие деньги.

Я бы за 35 миллионов продал Азмуна вообще не думая, а за 25 ещё бы поторговался. Хотя на самом деле 25 миллионов – хорошие деньги за Азмуна. Просто нужно искать замену, и так в Дортмунде Мостовому пришлось выходить на позиции нападающего», - сказал Аршавин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин, Сердар Азмун
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола