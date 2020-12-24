​Аршавин рассказал, почему «Зенит» не продал Азмуна летом

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну для его канала в YouTube ответил на вопрос, почему «Зенит» не продал летом нападающего Сердара Азмуна. Интерес к иранцу проявляли зарубежные клубы.

«Мне кажется, вариант продажи Азмуна рассматривался. Насколько я знаю, ему просто не успели найти замену. То есть было понимание, что можно расстаться за хорошие деньги.

Я бы за 35 миллионов продал Азмуна вообще не думая, а за 25 ещё бы поторговался. Хотя на самом деле 25 миллионов – хорошие деньги за Азмуна. Просто нужно искать замену, и так в Дортмунде Мостовому пришлось выходить на позиции нападающего», - сказал Аршавин.