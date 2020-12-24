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Аршавин: «Газизова уже нельзя брать в «Зенит»

24 Декабря 2020, 16:54,

twitter.com

Андрей Аршавин стал гостем Нобеля Арустамяна в его новом выпуске на канале в YouTube. В обсуждении пошла речь о вероятном уходе Хавьера Рибалты с должности спортивного директора «Зенита» летом после истечения контракта.

«Скорее всего, Рибалта не продлит контракт. Он говорит, что редко видится с семьёй, а когда они приезжают, им не очень нравится в Санкт-Петербурге.

Кандидатом называют меня? Я буду не готов к этой должности следующим летом. У меня не хватит ни опыта, ни знаний.

Кого брать вместо Рибалты? Это вопрос. Хорошо, что это не моя головная боль. Газизова что ли брать? (смеётся). Уже нельзя, он уже работал в «Спартаке». Просто пригласить из «Уфы» - это одно, но он уже был в «Спартаке» и бросил перчатку, понимаешь», - сказал Аршавин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин, Шамиль Газизов
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