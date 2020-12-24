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Ларссон назвал свою мечту в «Спартаке»

24 Декабря 2020, 16:43,

Global Look Press

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался по поводу своей футбольной мечты.

«Многие люди, которые меня не знают, думают обо мне как о сыне Хенрика Ларссона, которого знают все. По ходу моей карьеры всё больше людей знают имя Джордан Ларссон. Я хочу продолжать этот путь и сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Это моя большая мечта.

Думаю, каждый футболист хочет конкурировать с лучшими игроками в мире. Если мы сможем добиться успеха в этом сезоне, я буду очень горд за команду и с нетерпением ждать следующего сезона», - сказал Ларссон в интервью RT.com.

В девятнадцати матчах сезона 2020/2021 Джордан Ларссон забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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