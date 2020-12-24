Уткин: «Наверное, Кикнадзе куда-то пригласили Дедом Морозом»

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24 Декабря 2020, 15:59,
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Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ухода Василия Кикнадзе с должности генерального директора «Локомотива».
«Василий Кикнадзе просто уходит и всё. Наверное, его куда-то пригласили Дедом Морозом. Посмотрим. Обещания он действительно раздавать здорово умеет», - сказал Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube.
«Я, честно говоря, не вижу конкретно в Кикнадзе какого-то корня зла бед «Локомотива», - отметил известный журналист.
Напомним, болельщики «Локомотива» регулярно критиковали Василия Кикнадзе и призывали его покинуть должность.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Василий Кикнадзе