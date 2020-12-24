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​Представитель агентства подтвердил интерес «Зенита» к уругвайскому защитнику

24 Декабря 2020, 15:17,

Depositphotos

Представитель агентства Faro Sport, представляющего интересы защитника клуба «Пеньяроль» Джованни Гонсалеса, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым подтвердил интерес «Зенита» к футболисту.  

«Действительно, клуб из России следит за Гонсалесом, как и многие другие большие клубы. Джованни хочет попробовать свои силы в Европе, и мы обязательно изучим все предложения. Сейчас нет смысла спешить, у Джованни совсем скоро закончится контракт, и мы вернёмся к вариантам», - сказал представитель агентства.

Контракт Джованни Гонсалеса с клубом «Пеньяроль» рассчитан до конца 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Пеньяроль, Джованни Гонсалес
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