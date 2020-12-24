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«Спартак» нашёл нового тренера в Серии А

24 Декабря 2020, 12:27,

Global Look Press

Московский «Спартак» продолжает подыскивать замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, ранее заявившему о нежелании продлевать контракт с «красно-белыми». Договор между сторонами истекает летом 2021-го года.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство московского клуба обратило внимание на главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Российский клуб готов платить тренеру три миллиона евро в год.

Стоит отметить, что действующее соглашение специалиста с «Сассуоло» истекает летом 2021-го года.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к бывшему наставнику сборной Испании и «Монако» Роберту Морено.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Роберто де Дзерби
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Комментарии (4)
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0
zurukuk
24 Декабря 2020, 14:54

эээээ,вон у пассатижей тухеля кышнули,спартаку -самое то...фамилие такое...подходявое!)))

0
Кар Карыч
24 Декабря 2020, 14:53

Ну, всЁ! Пищевик - чемпион!

0
White_Shark
24 Декабря 2020, 14:08
Кажется, я начинаю понимать, почему Спартак ищет принципиально иностранного тренера. Все российские в курсе, какая вакханалия в клубе и как там вытирают ноги об них. Только незнающему иностранцу можно пустить пыль в глаза, чтобы он согласился на контракт, а через месяц мылил петлю.
0
starpom
24 Декабря 2020, 13:24

вчера писали ,что он отказался

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