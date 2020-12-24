«Спартак» нашёл нового тренера в Серии А

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24 Декабря 2020, 12:27,
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Московский «Спартак» продолжает подыскивать замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, ранее заявившему о нежелании продлевать контракт с «красно-белыми». Договор между сторонами истекает летом 2021-го года.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство московского клуба обратило внимание на главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Российский клуб готов платить тренеру три миллиона евро в год.
Стоит отметить, что действующее соглашение специалиста с «Сассуоло» истекает летом 2021-го года.
Ранее стало известно об интересе «Спартака» к бывшему наставнику сборной Испании и «Монако» Роберту Морено.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Роберто де Дзерби
эээээ,вон у пассатижей тухеля кышнули,спартаку -самое то...фамилие такое...подходявое!)))
Ну, всЁ! Пищевик - чемпион!
вчера писали ,что он отказался