«Спартак» нашёл нового тренера в Серии А

Московский «Спартак» продолжает подыскивать замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, ранее заявившему о нежелании продлевать контракт с «красно-белыми». Договор между сторонами истекает летом 2021-го года.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство московского клуба обратило внимание на главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Российский клуб готов платить тренеру три миллиона евро в год.

Стоит отметить, что действующее соглашение специалиста с «Сассуоло» истекает летом 2021-го года.

Ранее стало известно об интересе «Спартака» к бывшему наставнику сборной Испании и «Монако» Роберту Морено.