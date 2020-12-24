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Кухарчук - лучший футболист РПЛ в декабре

24 Декабря 2020, 11:40,

Global Look Press

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги в декабре. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

За 30-летнего хавбека проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а болельщики отдали голос за форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

В декабре Кухарчук забил три мяча и отдал одну результативную передачу в трех встречах.

На зимний перерыв подмосковная команда ушла на 11-м месте. В активе «Химок» 25 набранных очков. Следующий поединок клуб проведет на своем поле против «Уфы» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Кухарчук
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