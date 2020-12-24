Кухарчук - лучший футболист РПЛ в декабре

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги в декабре. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

За 30-летнего хавбека проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а болельщики отдали голос за форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

В декабре Кухарчук забил три мяча и отдал одну результативную передачу в трех встречах.

На зимний перерыв подмосковная команда ушла на 11-м месте. В активе «Химок» 25 набранных очков. Следующий поединок клуб проведет на своем поле против «Уфы» 27-го февраля.