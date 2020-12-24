Черевченко - лучший тренер РПЛ в декабре

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам декабря, об этом рапортует пресс-служба турнира.

В декабре «Химки» набрали семь баллов. Команда победила тульский «Арсенал» (1:0) и московский «Локомотив» (3:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).

По итогам 19 туров чемпионата России «Химки» набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Черевченко сыграют против «Уфы». Матч состоится 27-го февраля 2021-го года.