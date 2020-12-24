Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Черевченко - лучший тренер РПЛ в декабре

24 Декабря 2020, 10:32,

Global Look Press

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам декабря, об этом рапортует пресс-служба турнира.

В декабре «Химки» набрали семь баллов. Команда победила тульский «Арсенал» (1:0) и московский «Локомотив» (3:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).

По итогам 19 туров чемпионата России «Химки» набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Черевченко сыграют против «Уфы». Матч состоится 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Игорь Черевченко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола