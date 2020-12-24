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«Краснодар» готов купить форварда «Стяуа» за 10 млн евро

24 Декабря 2020, 09:20,

Global Look Press

Форвард Деннис Ман, правами на которого владеет бухарестский «Стяуа», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, подписать 22-летнего румынского футболиста собирается «Краснодар». Руководство «быков» готово заплатить за нападающего десять миллионов евро, в то время как «Стяуа» требует не менее 15 миллионов. В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях сделки.

В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман провел 14 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей (один - с пенальти) и пять голевых передач.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Стяуа, Трансферы футбола - зима 2021, Деннис Ман
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