«Краснодар» готов купить форварда «Стяуа» за 10 млн евро

Форвард Деннис Ман, правами на которого владеет бухарестский «Стяуа», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, подписать 22-летнего румынского футболиста собирается «Краснодар». Руководство «быков» готово заплатить за нападающего десять миллионов евро, в то время как «Стяуа» требует не менее 15 миллионов. В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях сделки.

В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман провел 14 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей (один - с пенальти) и пять голевых передач.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.