Наумов: «Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов не видит ничего странного в уходе из стана «железнодорожников» генерального директора Василия Кикнадзе.

— Я предсказывал это очень давно: говорил, что Кикнадзе зимой уйдет, а летом — Николич. Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу, - цитирует Наумова Sport24.

Также Наумов считает, что данное кадровое решение нельзя было дальше затягивать. А что касается судьбы наставника команды Марко Николича, Николай Наумов дал бы балканцу спокойно доиграть текущий сезон и затем принимать решение по его дальнейшей судьбе.

После 19 матчей «Локомотив» занимает лишь восьмое место.