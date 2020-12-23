Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Наумов: «Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу»

23 Декабря 2020, 23:46,

Global Look Press

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов не видит ничего странного в уходе из стана «железнодорожников» генерального директора Василия Кикнадзе.

— Я предсказывал это очень давно: говорил, что Кикнадзе зимой уйдет, а летом — Николич. Ничего удивительного тут нет, Кикнадзе явно провалил работу, - цитирует Наумова Sport24.

Также Наумов считает, что данное кадровое решение нельзя было дальше затягивать. А что касается судьбы наставника команды Марко Николича, Николай Наумов дал бы балканцу спокойно доиграть текущий сезон и затем принимать решение по его дальнейшей судьбе.

После 19 матчей «Локомотив» занимает лишь восьмое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Василий Кикнадзе, Николай Наумов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола