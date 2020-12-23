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Леонченко - новый генеральный директор «Локомотива»

23 Декабря 2020, 21:39,


«Локомотив» объявил о назначении Владимира Леонченко новым генеральным директором клуба. Об этом заявила пресс-служба «железнодорожников». Он заменил на этом посту отстранённого Василия Кикнадзе, который за два года работы на ответственной должности настроил против себя болельщиков и отказался продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

В совет директоров «Локомотива» вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Его возглавит Александр Плутник.

После 19 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 28 очков и делит восьмое место с «Рубином». В Лиге чемпионов команда заняла четвертое место в своей группе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Владимир Леонченко
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