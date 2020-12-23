Экс-футболист «Спартака» Липко предложил варианты замены Тедеско

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23 Декабря 2020, 20:34,
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Бывший футболист «Спартака», чемпион России 1996 года Александр Липко поделился мнением о ситуации с главным тренером «красно-белых» Доменико Тедеско.
- Как вам кажется, кто должен сменить Доменико Тедеско в «Спартаке»?
- Мне кажется, нужно поставить бывшего спартаковца. Тихонов, Карпин, Черчесов, как пример авторитетных тренеров в России.
- То есть, на ваш взгляд, Тедеско стоит дать доработать до лета?
- Да, мне кажется, это оптимальный вариант сейчас.
Напомним, что Доменико Тедеско объявил о том, что по окончанию контракта со «Спартаком» покинет клуб.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Александр Липко