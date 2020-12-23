Экс-футболист «Спартака» Липко предложил варианты замены Тедеско

Бывший футболист «Спартака», чемпион России 1996 года Александр Липко поделился мнением о ситуации с главным тренером «красно-белых» Доменико Тедеско.

- Как вам кажется, кто должен сменить Доменико Тедеско в «Спартаке»?

- Мне кажется, нужно поставить бывшего спартаковца. Тихонов, Карпин, Черчесов, как пример авторитетных тренеров в России.

- То есть, на ваш взгляд, Тедеско стоит дать доработать до лета?

- Да, мне кажется, это оптимальный вариант сейчас.

Напомним, что Доменико Тедеско объявил о том, что по окончанию контракта со «Спартаком» покинет клуб.

Сергей Румянцев