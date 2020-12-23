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Коломейцев: «Уровень Ротенберга – вторая восьмёрка РПЛ»

23 Декабря 2020, 19:45,

ФК "Локомoтив"

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о защитнике «железнодорожников» Борисе Ротенберге.

«Он трудолюбивый. Борис тренировался, как и все, но его уровень — это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда», - цитирует Коломейцева sport24.

34-летний Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года, за всё это время россиянин сыграл семнадцать матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

Действующее соглашение Бориса с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник пока не появлялся на поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев
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