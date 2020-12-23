Леонченко – главный претендент на пост генерального директора «Локомотива»

Стало известно, кто является главным претендентом на пост генерального директора «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», действующий гендиректор Василий Кикнадзе сегодня попрощался с работниками клуба. Главным кандидатом на освободившуюся должность является работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области Владимир Леонченко.

Отметим, что на счету Леонченко одиннадцать матчей за московский «Локомотив».

«Железнодорожники» после девятнадцати туров располагаются в середине турнирной таблицы российской Премьер-лиги. Московский клуб вылетел и из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.