Акинфеев – об участии в выборах в Госдуму: «Единственная партия, в которой я состою»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о том, что он может принять участие в выборах в Госдуму от Единой России.

«Единственная партия, в которой я состою», - подписал Акинфеев фотографию в форме ЦСКА в «Инстаграме», на которой голкипер указывает на эмблему «армейского клуба».

34-летний россиянин всю свою карьеру провёл в ЦСКА. В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл двадцать пять матчей за московский клуб во всех турнирах и пропустил двадцать пять голов.

Контракт Акинфеева с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2022 года. В активе голкипера 111 матчей за сборную России.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в российской Премьер-лиге.