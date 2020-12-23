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Акинфеев – об участии в выборах в Госдуму: «Единственная партия, в которой я состою»

23 Декабря 2020, 18:28,

Global Look Press

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о том, что он может принять участие в выборах в Госдуму от Единой России.

«Единственная партия, в которой я состою», - подписал Акинфеев фотографию в форме ЦСКА в «Инстаграме», на которой голкипер указывает на эмблему «армейского клуба».

34-летний россиянин всю свою карьеру провёл в ЦСКА. В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл двадцать пять матчей за московский клуб во всех турнирах и пропустил двадцать пять голов.

Контракт Акинфеева с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2022 года. В активе голкипера 111 матчей за сборную России.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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Комментарии (1)
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0
overkill666
23 Декабря 2020, 18:52

ну, если спортсмен в политику полезет, то все мы знаем, что это за "партия" и какие цели они преследуют...

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