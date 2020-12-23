Сёмин не вернётся в «Локомотив»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин не вернётся в клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, решение о невозвращении Сёмина в клуб ни при каких условиях идёт сверху. Возвращение невозможно при текущей конфигурации власти в РЖД.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что нынешний генеральный директор клуба Василий Кикнадзе покинет «Локомотив».

Сёмин возглавлял «железнодорожников» до июня нынешнего года. Именитый специалист выиграл два Кубка России, Суперкубок России и чемпионат России за время своего последнего прихода в «Локомотив».