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Сёмин не вернётся в «Локомотив»

23 Декабря 2020, 15:50,

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Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин не вернётся в клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, решение о невозвращении Сёмина в клуб ни при каких условиях идёт сверху. Возвращение невозможно при текущей конфигурации власти в РЖД.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что нынешний генеральный директор клуба Василий Кикнадзе покинет «Локомотив».

Сёмин возглавлял «железнодорожников» до июня нынешнего года. Именитый специалист выиграл два Кубка России, Суперкубок России и чемпионат России за время своего последнего прихода в «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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