«Зенит» предложил 10 млн евро за полузащитника загребского «Динамо»

Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Jutarnji List, в услугах футболиста заинтересован «Зенит». Питерский клуб уже предложил «Динамо» десять миллионов евро за Майера. Помимо этого, «Зенит» включил в предложение процент с будущей продажи полузащитника. Отмечается, что «Динамо» не раздумывая отклонило предложение, их не устраивает такая сумма за одного из своих лидеров.

22-летний хорват сыграл двадцать два матча за «Динамо» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал восемь голевых передач, его контракт с клубом из Загреба рассчитан до 15 июня 2026 года.