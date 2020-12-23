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«Зенит» предложил 10 млн евро за полузащитника загребского «Динамо»

23 Декабря 2020, 14:57,

Global Look Press

Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Jutarnji List, в услугах футболиста заинтересован «Зенит». Питерский клуб уже предложил «Динамо» десять миллионов евро за Майера. Помимо этого, «Зенит» включил в предложение процент с будущей продажи полузащитника. Отмечается, что «Динамо» не раздумывая отклонило предложение, их не устраивает такая сумма за одного из своих лидеров.

22-летний хорват сыграл двадцать два матча за «Динамо» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал восемь голевых передач, его контракт с клубом из Загреба рассчитан до 15 июня 2026 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Динамо Загреб, Трансферы футбола - зима 2021, Ловро Майер
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Комментарии (3)
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0
ингерман
23 Декабря 2020, 15:30

ай неужта хочут волам подмочь.. а что на это скажет брат-суперзина.. )))

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Zenituwka
23 Декабря 2020, 15:16

Меня он вообще не впечатлил. Может для чемпа Хорватии или РПл он ещё как то и сойдёт, то под еврокубки точно нет, ещё и за такое бабло.

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Evgen 86
23 Декабря 2020, 15:41

Для чего то стоящего 10мн небольшая сумма. Не думаю что вы наблюдает за ним на протяжении 2-3 сезона в по 2-3 играм в еврокубках вообще ничего не поймёшь. Ему всего 22 для полузаща начало взрослой карьеры. Вон за Малкома Зеня отдал 40 ииии? Чемп Хорватии близок по уровню с рпл для игрока неплохой шак в карьере думаю будет стараться

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