Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Азмун и Сутормин - в числе претендентов на награду лучшему футболисту РПЛ в декабре

23 Декабря 2020, 13:21,


Пресс-служба российской Премьер-лиги представила игроков, которые поборются за звание лучшего футболиста по итогам декабря.

В число номинантов включены: Сердар Азмун - «Зенит» (3 игры, 1 гол и 1 ассист), Илья Кухарчук - «Химки» (3 игры, 3 гола, 1 ассист), Алексей Сутормин - «Зенит» (3 игры, 3 ассиста), Сослан Джанаев - «Сочи» (3 игры, 3 сухих матча), Маркус Берг - «Краснодар» (2 игры, 3 гола).

Отметим, что лучшего футболиста месяца выбирают болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Отдать голос за одного из номинантов можно в официальной группе турнира в сети «ВКонтакте».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сердар Азмун, Алексей Сутормин
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