Агент отреагировал на интерес «Спартака» к Роберту Морено

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23 Декабря 2020, 12:49,
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Яго Лопез, который является представителем бывшего наставника сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, отреагировал на информацию об интересе к тренеру со стороны московского «Спартака».
«Мы на связи с разными клубами и сборными. Слушаем всех, когда Роберту это интересно. Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом», - сказал агент в интервью изданию Sport24.
Действующий рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать с москвичами трудовое соглашение, которое истекает в конце нынешнего сезона.
По итогам 19 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Роберт Морено