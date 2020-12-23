Агент отреагировал на интерес «Спартака» к Роберту Морено

Яго Лопез, который является представителем бывшего наставника сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, отреагировал на информацию об интересе к тренеру со стороны московского «Спартака».

«Мы на связи с разными клубами и сборными. Слушаем всех, когда Роберту это интересно. Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом», - сказал агент в интервью изданию Sport24.

Действующий рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать с москвичами трудовое соглашение, которое истекает в конце нынешнего сезона.

По итогам 19 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.