Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»

«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Политическая партия начала переговоры с потенциальными кандидатами, об этом рапортует издание «Ведомости».

Как сообщает источник, в число потенциальных кандидатов попал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Окончательный список должен быть сформирован к концу января - началу февраля.

Акинфеев является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За «армейцев» он выступает на протяжении всей своей карьеры. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне РПЛ 34-летний вратарь провел 19 матчей и пропустил 17 голов.