Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»

23 Декабря 2020, 12:05,

Global Look Press

«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Политическая партия начала переговоры с потенциальными кандидатами, об этом рапортует издание «Ведомости».

Как сообщает источник, в число потенциальных кандидатов попал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Окончательный список должен быть сформирован к концу января - началу февраля.

Акинфеев является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За «армейцев» он выступает на протяжении всей своей карьеры. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне РПЛ 34-летний вратарь провел 19 матчей и пропустил 17 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Акинфеев
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Комментарии (10)
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0
kos34rus
23 Декабря 2020, 15:30

Да не удивлюсь. Поэтому у нас и нет футбола, потому что те кто им занимаются, управляют, у всех давно уже свои бизнесы рестораны и т.д.

1
ILLNAT
23 Декабря 2020, 14:27

Кого не спроси-никто не голосует за эту партию.Однако,по итогам выборов -всегда первые и с немалым отрывом. Вот такие вот "выборы" в России..

1
Underdog
23 Декабря 2020, 14:54

Ну так если бюллетеней вкинутых в урну больше,чем имеющих право голоса на участке...

3
White_Shark
23 Декабря 2020, 14:15
Сделаю вид, что я не видел этой новости. Надеюсь, это бред.
0
Evgen 86
23 Декабря 2020, 15:12

Согласен. Надеюсь что не опустится до такого.

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1
Trebunskiy-Denis
23 Декабря 2020, 13:40

позорно стоит на воротах, теперь еще добавит позора выдвижением за партию жуликов и воров.

0
ингерман
23 Декабря 2020, 13:34

ай.. прости-оспади.. и как сказал бы старик-ломброзо - в прошлой жизни он был простым урядником.. )))

0
779
23 Декабря 2020, 13:17

Этот пойдёт.

1
xkugelx
23 Декабря 2020, 12:53
Фу
1
starpom
23 Декабря 2020, 12:46

если хочет испортить свой имидж -то иди........

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