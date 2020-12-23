Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»

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23 Декабря 2020, 12:05,
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«Единая Россия» приступила к подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Политическая партия начала переговоры с потенциальными кандидатами, об этом рапортует издание «Ведомости».
Как сообщает источник, в число потенциальных кандидатов попал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Окончательный список должен быть сформирован к концу января - началу февраля.
Акинфеев является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За «армейцев» он выступает на протяжении всей своей карьеры. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний вратарь провел 19 матчей и пропустил 17 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Игорь Акинфеев
Да не удивлюсь. Поэтому у нас и нет футбола, потому что те кто им занимаются, управляют, у всех давно уже свои бизнесы рестораны и т.д.
Кого не спроси-никто не голосует за эту партию.Однако,по итогам выборов -всегда первые и с немалым отрывом. Вот такие вот "выборы" в России..
Ну так если бюллетеней вкинутых в урну больше,чем имеющих право голоса на участке...
Согласен. Надеюсь что не опустится до такого.
позорно стоит на воротах, теперь еще добавит позора выдвижением за партию жуликов и воров.
ай.. прости-оспади.. и как сказал бы старик-ломброзо - в прошлой жизни он был простым урядником.. )))
Этот пойдёт.
если хочет испортить свой имидж -то иди........