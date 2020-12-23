Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Семак и Мусаев - в числе номинантов на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

23 Декабря 2020, 11:14,

Global Look Press

Пресс-служба российской Премьер-лиги назвала претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в декабре.

В список номинантов включены: Сергей Семак («Зенит», 9 баллов в 3 играх), Владимир Федотов («Сочи», 9 баллов в 3 играх), Мурад Мусаев («Краснодар», 9 баллов в 3 играх), Игорь Черевченко («Химки», 7 баллов в 3 играх), Александр Хацкевич, («Ротор», 6 баллов в 3 играх).

Отметим, что лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Премьер-лиги и телеканала «Матч Премьер».

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в официальной группе РПЛ в сети «ВКонтакте».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Мурад Мусаев
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