«Майнц» хочет пригласить Тедеско

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23 Декабря 2020, 08:33,
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Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, ранее заявивший о нежелании продлевать трудовое соглашение с российским клубом, может продолжить карьеру у себя на родине.
Согласно данным издания Fussball Transfers, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Майнц». Нынешний главный тренер команды Ян-Мориц Лихте из-за неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост.
Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом 2021-го года. Не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до Нового года.
По итогам осенней части РПЛ московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Доменико Тедеско, Майнц