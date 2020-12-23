Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Майнц» хочет пригласить Тедеско

23 Декабря 2020, 08:33,

Global Look Press

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, ранее заявивший о нежелании продлевать трудовое соглашение с российским клубом, может продолжить карьеру у себя на родине.

Согласно данным издания Fussball Transfers, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Майнц». Нынешний главный тренер команды Ян-Мориц Лихте из-за неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом 2021-го года. Не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до Нового года.

По итогам осенней части РПЛ московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско, Майнц
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