«Майнц» хочет пригласить Тедеско

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, ранее заявивший о нежелании продлевать трудовое соглашение с российским клубом, может продолжить карьеру у себя на родине.

Согласно данным издания Fussball Transfers, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Майнц». Нынешний главный тренер команды Ян-Мориц Лихте из-за неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом 2021-го года. Не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до Нового года.

По итогам осенней части РПЛ московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.