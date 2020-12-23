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Гинер: «Черчесов, прежде всего, унизил сам себя»

23 Декабря 2020, 00:15,

Global Look Press

Президент ЦСКА Евгений Гинер вступил в конфронтацию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который недавно резко высказался о форварде «армейцев» Фёдоре Чалове: «...лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».

- Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет... Зачем это? Тем более, по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя, - заявил Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что эти слова Черчесов произнес во время большого интервью в прямом эфире «Матч ТВ», где получил ряд острых и прямых вопросах от ведущего Дениса Казанского. В тот период к наставнику сборной были вопросы от руководства «Спартака», который потерял Александра Соболева после вояжа в главную команду страны. После фразы Черчесова о Чалове ЦСКА выступил с заявлении, где звучал эпитет «физрук».

Фёдор Чалов был лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне 2018/19 с 15 голами. В 22 официальных матчах этого сезона 23-летний футболист забил пять мячей. В сборной России он провел три матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Чалов, Евгений Гинер
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Комментарии (1)
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kostroma44
23 Декабря 2020, 01:47

нельзя унизить ничтожество...Браво Гинеру!

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