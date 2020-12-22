Кто возглавит «Спартак» вместо Тедеско

«Спартак» не горит желанием продолжать сотрудничество с Доменико Тедеско, который уже публично заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. «Красно-белые», по данным различных СМИ, активно ищут нового наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на этот счёт.

Почему «Спартак» хочет найти нового главного тренера уже зимой – довольно понятно. Доменико Тедеско уходит, гонка за чемпионство в целом проиграна и далеко не факт, что немец сможет завоевать вторую строчку. В этой ситуации держаться за Тедеско смысла нет, и лучше уже сейчас найти нового тренера, у которого будет полгода времени, чтобы познакомиться с командой. Напомним, что задача на следующий сезон – чемпионство в честь столетия.

Все годы, что Леонид Федун владеет «Спартаком», выбор нового главного тренера был бессистемным. Едва ли кто-то может найти хоть какие-то черты, которые объединили бы всех наставников, трудившихся в последние 15 лет во главе «красно-белых». Тут были и русские, и иностранцы, и опытные, и новички, причем многие проповедовали совсем разный футбол.

Сейчас основной критерий, который называется как требование к новому главному тренеру, – это его статус иностранца. То есть ни Курбана Бердыева, ни Романа Пилипчука с Дмитрием Гунько, ни кого-то из ветеранов во главе «Спартака» мы не увидим. Правильный ли это подход? Многие видят в этом следующий посыл – желание взять человека, который не будет связан с российскими агентами. С другой стороны, пример Массимо Карреры показывает, что попасть под их влияние можно довольно быстро. Так что выбор в пользу иностранца скорее обусловлен тем, что в России нет специалиста, который устроил бы руководство «Спартака». Бердыев не был ярок в «Рубине», когда возглавил команду во второй раз, Юрия Сёмина не готовы рассматривать, Валерия Карпина возвращать тоже не хотят.

Тем не менее поиск иностранного специалиста не такой и простой. Срываться посреди сезона в Россию в эпоху пандемии – решение само по себе непростое. Добавим к этому, что уровень нашего чемпионата не так высок, а золотые горы больше не сулят. Да и «Спартак» сейчас слишком нестабилен, чтобы рваться возглавить московский клуб.

Ждать, что «Спартак» возглавит какой-то статусный специалист, не стоит. Любой тренер с именем захочет качественного усиления состава, но едва ли это возможно сейчас. Поэтому вряд ли стоит надеяться увидеть у руля «красно-белых» Леонарду Жардима, чьё имя называется. Португалец ещё обладает успешным именем, которое в Европе может помочь получить хорошую работу, а в Азии – более высокооплачиваемую.

Скорее всего, «Спартак» примет специалист в статусе Доменико Тедеско. Это будет тренер, который работал в топовой лиге, но большого успеха не добился, и которому нужно вернуться к деятельности. Звучит опять же имя Кике Сетьена, который под это описание подходит. Однако экс-наставник «Барселоны» смущает тем, что успехов-то у него нет. Уж лучше приложить все силы для приглашения Эрнесто Вальверде или Марселино Торраля. Однако их тоже будет сложно уговорить отправиться в Россию. При этом вектор поиска явно направлен в Испанию, где у Дмитрия Попова хорошие связи. По этой причине ожидать, например, Роберто Д’Аверса не стоит, хотя он кажется более подходящей кандидатурой.

Остаётся ждать, что решат в «Спартаке». Новый тренер нужен, причём тот, который готов решать большую задачу следующего сезона. В ином случае можно уже и не мечтать о золотых медалях.

Андрей Центров