Трабукки: «Пока в Россию Каррере вернуться не получится»

Агент Марко Трабукки не верит в то, что ушедший из афинского АЕКа Массимо Каррера снова получит работу в российской Премьер-лиге.

«Я не общался с Массимо последние пару недель, не знаю о его планах, - приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс». - Пока в Россию ему вернуться не получится. Не могу рассказать причину».

Напомним, что руководство АЕКа досрочно разорвало контракт с 56-летним специалистом после череды неудач в чемпионате Греции и невыхода из группы Лиги Европы, в которой также играли «Лестер», «Брага» и «Заря».

Считается, что Каррера мог бы возглавить «Спартак» или «Локомотив».