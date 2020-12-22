КДК РФС в пятницу даст оценку драке болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Российская Премьер-лига в пятницу рассмотрит дело о драке болельщиков на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Та игра должны была пройти при закрытых трибунах, правда, был согласован допуск 2300 болельщиков в ВИП-секторы и обладателей абонементов в закрытые бизнес-клубы. Тем не менее, на стадионе зафиксировали присутствие десятков фанатов «Спартака», которые активно принялись поддерживать свою команду и спровоцировали столкновения с болельщиками «Зенита».

После игры было задержано 9 болельщиков, зачинщики драки проходят по уголовному делу (статья 213 «Хулиганство»).