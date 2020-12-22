Каррера может оказаться в «Локомотиве»

Телекомментатор Алексей Андронов считает, что у уволенного из АЕКа Массимо Карреры велики шансы вернуться в российскую Премьер-лигу. Но не в «Спартак», с которым 56-летний специалист брал золото РПЛ, а в «Локомотив».

- Объявили. Больше всего это должно волновать Марко Николича. Массимо Карреру в «Локомотив» активно лоббирует близкий к нему агент Тимур Гурцкая. Шансы весьма велики, - написал Андронов в «Телеграме».

Напомним, что Каррера был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, а первый опыт работы главным тренером получил в «Спартаке». Годичный этап в Греции нельзя назвать успешным.