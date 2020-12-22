Почему «Спартаку» нельзя продавать Кокорина этой зимой

Александр Кокорин довольно блекло провёл первую часть сезона в составе «Спартака», а пиар-кампания, устроенная в СМИ и телеграм-каналах, демонстрирует желание «красно-белых» расстаться с нападающим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что москвичам не стоит спешить с уходом форварда.

Летом подписание Александра Кокорина выглядело победой Шамиля Газизова – «Спартак» сумел получить форварда, которого Сергей Семак хотел оставить в «Зените», и которым интересовался «Локомотив», отчаянно искавший усиление атаки накануне Лиги чемпионов. Однако пока нападающий разочаровывает. На счету Кокорина 2 гола (оба с пенальти) и 1 результативная передача (когда Ларссон красивым ударом поразил ворота «Краснодара»), и это плохой показатель, спорить с этим глупо. Очевидно, что устроенная в СМИ и телеграм-каналах атака на форварда вызвана именно пиар-подготовкой для расторжения отношений между «Спартаком» и Кокориным, тем не менее спешить вряд ли стоит.

Во-первых, у «Спартака» сейчас нет ясности с фигурой главного тренера, а в этой ситуации делать какие-либо кадровые шаги слишком рискованно. Новый наставник, когда бы он ни пришёл, может найти подход к Кокорину. Форвард всегда славился тем, что у некоторых специалистов разочаровывал, а у других давал результат. Возможно, с Тедеско Кокорин не сработался, но немец уходит. Уж как минимум странно не дать сейчас шанс новому наставнику. Сразу вспоминается история с Романом Ерёменко, когда Олегу Кононову толком не дали с ним поработать, а тренеру явно нужен был футболист такого склада.

У «Спартака» очевидная нехватка игроков в атаке, и непонятно, как сейчас будет строиться селекция клуба. В группе атаки есть Ларссон, есть Понсе, есть Соболев, но этого мало. Максиму Глушенкову надо вылечиться, набрать форму и ещё доказать свою способность играть на уровне «Спартака» в принципе. Других вариантов в атаке у «Спартака» пока нет, талантливой молодёжи ещё надо окрепнуть. В этой ситуации рубить сплеча и выгонять Кокорина, который к тому же обладает российским паспортом, опрометчиво.

На самом деле, даже за эти полсезона Кокорин отрезками выглядел неплохо. От него ждут большего, конечно, тем не менее форвард показал, что он ещё может помочь команде. Возможно, проблема в том, чтобы найти правильную мотивацию и нужное место на поле. Кокорин в «Спартаке» успел поиграть на нескольких позициях, и, кажется, он сам не всегда понимал, чего от него хотел Тедеско.

Расторжение контракта с Кокориным сейчас – это очередной удар по репутации «Спартака». Это просто глупо и расточительно платить нападающему довольно неплохие деньги, чтобы через полгода с ним расстаться. Но если «красно-белые» получат интересное с финансовой точки зрения предложение, то, конечно, его рассмотреть надо. Однако сложно поверить в то, что сейчас хоть кто-то заплатит за Кокорина серьёзные деньги, а действовать по излюбленной тактике «Спартака» и расторгать договор – бессмысленно.

Сейчас «Спартаку» надо успокоиться, разобраться с вопросом тренера, который, прежде всего, стоит на повестке дня. Затем уже спокойно подумать о комплектовании команды. Кокорину же надо подготовиться ко второй части сезона, набрать форму и постараться показать хоть что-то. А уж летом все стороны с холодной головой сядут и совместно решат будущее. В любом случае залпы по Кокорину в телеграм-каналах выглядят не слишком красиво для «Спартака». Вряд ли стоит так решать свои кадровые вопросы.

Андрей Центров