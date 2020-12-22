Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Локомотив»

|
22 Декабря 2020, 19:13,
|
|
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб.
«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива» в июне, на его место был назначен сербский специалист Марко Николич, который привёл клуб ко второму месту в российской Премьер-лиге. Нынешний сезон у «железнодорожников» не складывается, команда Николича уже вылетела из еврокубков и испытывает проблемы в национальном чемпионате, располагаясь в середине турнирной таблицы.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
«Пока Кикнадзе и Мещеряков в команде, этого не может быть. Жизнь покажет, что буде дальше», — сказал Семин.
Анатолий Мещеряков покинет совет директоров «Локомотива» до нового года.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, причиной является то, что Мещеряков пойдёт на повышение. Помимо этого, изменится не только фигура председателя совета директоров, но и его состав.
Как сообщает «РБ Спорт», из московского клуба уйдет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Перемены произойдут до конца года. В состав нового менеджмента с большой долей вероятности войдут Юрий Сёмин и Валерий Филатов. Генеральным директором «железнодорожников» может стать Андрей Громов.