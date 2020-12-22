Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Локомотив»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб.

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива» в июне, на его место был назначен сербский специалист Марко Николич, который привёл клуб ко второму месту в российской Премьер-лиге. Нынешний сезон у «железнодорожников» не складывается, команда Николича уже вылетела из еврокубков и испытывает проблемы в национальном чемпионате, располагаясь в середине турнирной таблицы.