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Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Локомотив»

22 Декабря 2020, 19:13,

Depositphotos

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб.

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива» в июне, на его место был назначен сербский специалист Марко Николич, который привёл клуб ко второму месту в российской Премьер-лиге. Нынешний сезон у «железнодорожников» не складывается, команда Николича уже вылетела из еврокубков и испытывает проблемы в национальном чемпионате, располагаясь в середине турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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Комментарии (3)
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0
Anatoliy-Kozarenko
22 Декабря 2020, 19:56

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в команде, этого не может быть. Жизнь покажет, что буде дальше», — сказал Семин.

0
Anatoliy-Kozarenko
22 Декабря 2020, 20:04

Анатолий Мещеряков покинет совет директоров «Локомотива» до нового года.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, причиной является то, что Мещеряков пойдёт на повышение. Помимо этого, изменится не только фигура председателя совета директоров, но и его состав.

0
Anatoliy-Kozarenko
22 Декабря 2020, 20:02

Как сообщает «РБ Спорт», из московского клуба уйдет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Перемены произойдут до конца года. В состав нового менеджмента с большой долей вероятности войдут Юрий Сёмин и Валерий Филатов. Генеральным директором «железнодорожников» может стать Андрей Громов.

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