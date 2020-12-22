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Мещеряков покинет совет директоров «Локомотива» до нового года

22 Декабря 2020, 16:28,

ФК "Локомотив"

Анатолий Мещеряков покинет совет директоров «Локомотива» до нового года.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, причиной является то, что Мещеряков пойдёт на повышение. Помимо этого, изменится не только фигура председателя совета директоров, но и его состав.

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги чемпионов уже девять очков. Нынешний сезон складывается для «железнодорожников» не самым лучшим образом, московский клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов и не сыграет в еврокубках весной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Анатолий Мещеряков
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Комментарии (1)
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1
USSR
22 Декабря 2020, 16:34

одного его мало, пусть второго прохвоста прихватит

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