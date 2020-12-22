Анатолий Мещеряков покинет совет директоров «Локомотива» до нового года.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, причиной является то, что Мещеряков пойдёт на повышение. Помимо этого, изменится не только фигура председателя совета директоров, но и его состав.

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России, отставая от зоны Лиги чемпионов уже девять очков. Нынешний сезон складывается для «железнодорожников» не самым лучшим образом, московский клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов и не сыграет в еврокубках весной.