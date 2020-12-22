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Сайманов – об интересе к Урунову: «Нам назвали цену - честно говоря, мы могли трёх игроков купить за эти деньги»

22 Декабря 2020, 15:52,

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

«Сначала нам отказали. Потом назвали цену - честно говоря, мы могли трёх игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт», - цитирует Сайманова журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Рубин» арендовал японского полузащитника Мицуки Сайто, выступавшего за «Сёнан Бельмаре».

Что касается Урунова, то 20-летний полузащитник принял участие лишь в девяти матчах «Спартака» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Остон Урунов, Рустем Сайманов
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