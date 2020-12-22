Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сайманов, Галицкий и Соловьев вошли в исполком РФС

22 Декабря 2020, 15:25,

ФК "Краснодар"

Стали известны итоги голосования по кандидатурам в исполком РФС от клубов РПЛ.

Лидером по количеству набранных голосов стал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, на втором и третьем местах расположились владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв, набравшие одинаковое количество голосов. Таким образом, все трое вошли в исполком РФС.

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале, на четвертом месте по количеству голосов расположился Евгений Гинер (ЦСКА), на пятом – Леонид Федун («Спартак»), на шестом – Борис Ротенберг («Сочи»), а на седьмом – Анатолий Мещеряков из «Локомотива».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сергей Галицкий, Рустем Сайманов, Юрий Соловьёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола