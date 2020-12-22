Сайманов, Галицкий и Соловьев вошли в исполком РФС

Стали известны итоги голосования по кандидатурам в исполком РФС от клубов РПЛ.

Лидером по количеству набранных голосов стал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, на втором и третьем местах расположились владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв, набравшие одинаковое количество голосов. Таким образом, все трое вошли в исполком РФС.

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале, на четвертом месте по количеству голосов расположился Евгений Гинер (ЦСКА), на пятом – Леонид Федун («Спартак»), на шестом – Борис Ротенберг («Сочи»), а на седьмом – Анатолий Мещеряков из «Локомотива».