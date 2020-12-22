23-й тур РПЛ может быть перенесён в интересах сборной России

23-й тур российской Премьер-лиги может быть перенесён.

Как сообщает «РБ Спорт», тур назначен на 21 марта, а на 24 марта запланирован отборочный матч ЧМ-2022 Мальта – Россия, 27 марта Россия сыграет со Словенией, а 30 марта наша команда сразится со Словакией. 23-й тур может быть перенесен на одну из дат еврокубков в апреле. Вопрос переноса будет обсуждать сегодня.

Напомним, что лишь одна российская команда продолжает борьбу в еврокубках, ею является «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева в 1/16 Лиги Европы встретятся с загребским «Динамо». Первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года.