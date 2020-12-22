Каррера покидает АЕК

Итальянский специалист Массимо Каррера может быть отправлен в отставку с поста главного тренера греческого АЕКа. Об этом информирует журналист Sportime Яннис Хорианопулос.

Согласно данным инсайдера, итальянца уволят до конца сегодняшнего дня. На его место собираются пригласить Густаво Пойета или Манило Хименеса.

После 12 проведенных туров АЕК, набрав 24 балла, занимает четвертое место в таблице чемпионата Греции.

В России Массимо Каррера известен по работе в московском «Спартаке». Под его руководством «красно-белые» после длительного перерыва стали чемпионами Премьер-лиги.