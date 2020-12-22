Орлов считает, что Джикия и Жиго не соответствуют уровню «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому «Спартаку» нужно усилить оборонительную линию.

«Тедеско понял, что он не будет главной фигурой при собирании новой команды. А им нужна новая команда, потому что для «Спартака» Джикия и Жиго - это не самые лучшие центральные защитники», - сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Ранее стало известно, что Доменико Тедеско не станет продлевать трудовой договор с «красно-белыми», истекающий по завершении нынешнего сезона. Не исключено, что стороны расторгнут контракт до Нового года.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.