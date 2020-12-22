Акинфеев включён в топ-100 голкиперов с наибольшим количеством сыгранных минут в 2020 году

CIES (международный центр спортивных исследований) составил рейтинг вратарей, которые провели наибольшее количество минут в официальных поединках в 2020 году.

Первые три строчки заняли голкиперы, выступающие в чемпионате Бразилии. Лидером является страж ворот «Интернасьоналя» Марсело Ломба, на счету которого 4740 сыгранных минут. Вторую строчку занял голкипер «Палмейраса» Вевертон Перейра (4728). Третьим стал вратарь «Сеары» Фернандо Прасс (4620).

Стоит отметить, что в этот рейтинг был включен российский вратарь Игорь Акинфеев. Голкипер московского ЦСКА расположился на 78-й позиции, сыграв 3360 минут.