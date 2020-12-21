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«Зенит» пытался заполучить Зинченко в 2017 году

21 Декабря 2020, 21:50,

Global Look Press

Экс-руководитель селекционного отдела «Зенита» Антон Евменов подтвердил интерес питерского клуба к Александру Зинченко, когда юный украинец играл в «Уфе». В 2017 году Евменов неоднократно летал в Уфу на переговоры по футболисту, которого хотел видеть в составе тогдашний главный тренер Мирча Луческу.

- Цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в «Манчестер Сити», - сказал Евменов в программе «Инсайдеры».

Зинченко провел 33 матча в составе «Уфы» и забил два гола. Украинец дважды становился чемпионом Англии, а в текущем сезоне играет непривычно мало - всего пять матчей в его активе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Александр Зинченко, Антон Евменов
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