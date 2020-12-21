«Зенит» пытался заполучить Зинченко в 2017 году

Экс-руководитель селекционного отдела «Зенита» Антон Евменов подтвердил интерес питерского клуба к Александру Зинченко, когда юный украинец играл в «Уфе». В 2017 году Евменов неоднократно летал в Уфу на переговоры по футболисту, которого хотел видеть в составе тогдашний главный тренер Мирча Луческу.

- Цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в «Манчестер Сити», - сказал Евменов в программе «Инсайдеры».

Зинченко провел 33 матча в составе «Уфы» и забил два гола. Украинец дважды становился чемпионом Англии, а в текущем сезоне играет непривычно мало - всего пять матчей в его активе.