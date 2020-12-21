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В «Сочи» попытаются вернуть Кокорина

21 Декабря 2020, 20:22,

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов обрисовал задачи клуба в зимнее трансферное окно.

- Наша задача — то, что плохо лежит, быстренько взять. Заявка практически заполнена, поэтому усиление будет в один-два человека, - заявил Федотов  в эфире «Радио Маяк».

Также наставник сочинцев удивился неожиданному травматизму форварда «Спартака» Александра Кокорина, который почти не играл в первой части сезоне 2020/21, ведь «никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось».

Также Федотов пообещал попытаться вернуть Кокорина. Речь может идти об аренде нападающего, который ранее уже успешно играл в «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Александр Кокорин, Сочи, Владимир Федотов
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