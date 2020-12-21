Судейская бригада матча «Тамбов» - «Урал» была замечена в ресторане за день до игры, на столе был алкоголь

Назревает ещё один судейский скандал в российской Премьер-лиге.

Телеграм-канал «Честность - не порок» выложил видео, на котором судейская бригада матча «Тамбов» - «Урал» отдыхает в ресторане в Саранске менее чем за сутки до игры. На столе можно увидеть алкоголь. Судейская бригада выглядела следующим образом: Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев, Сергей Куликов и Николай Иванов.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация, что главный арбитр матча «Сочи» - «Спартак» через несколько часов после игры был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей сочинского клуба.