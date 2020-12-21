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Влашич: «Модрич – лучший хорватский футболист в истории»

21 Декабря 2020, 17:05,

Global Look Press

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кого считает лучшим хорватским футболистом.

«Наверное, Модрич. Я свидетель того, как он выступает, вижу его успехи. Лука — наш лучший в истории. По поводу лучшего тренера сложно говорить», - цитирует Влашича «Спорт-Экспресс».

23-летний полузащитник сыграл за ЦСКА двадцать два матча в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач. За сборную Хорватии Влашич дебютировал в мае 2017 года, за это время он успел сыграть семнадцать матчей за национальную команду своей страны и забил пять голов.

Контракт Влашича с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лука Модрич, Никола Влашич
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