Бородин – о конфликте с Тедеско: «Любая конфронтация на поле должна оставаться там же»

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21 Декабря 2020, 16:40,
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о конфликте с Доменико Тедеско, произошедшем после матча со «Спартаком» (1:0).
«Нет никаких проблем. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле — это мини сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же», - цитирует тренера сочинцев sport24.
Напомним, что главный тренер «Спартака» обвинил Бородина в оскорблениях на почве расизме и ксенофобии.
«Сочи» Бородина после девятнадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тридцать три очка. Отставание от лидера составляет восемь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин