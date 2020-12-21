Бородин – о конфликте с Тедеско: «Любая конфронтация на поле должна оставаться там же»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о конфликте с Доменико Тедеско, произошедшем после матча со «Спартаком» (1:0).

«Нет никаких проблем. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле — это мини сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же», - цитирует тренера сочинцев sport24.

Напомним, что главный тренер «Спартака» обвинил Бородина в оскорблениях на почве расизме и ксенофобии.

«Сочи» Бородина после девятнадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тридцать три очка. Отставание от лидера составляет восемь зачетных баллов.