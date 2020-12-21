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Шмурнов – о дисквалификации Тедеско: «Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол»

21 Декабря 2020, 15:51,

fratria.ru

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о трёхмачтовой дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Сочи» (0:1).

«Очень печальный итог. Российская лига превратила Тедеско в неврастеника. Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол», - написал Шмурнов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Тедеско может покинуть «Спартак» уже в ближайшее время. Немецкий специалист объявил, что не будет продлять истекающий в конце нынешнего сезона контракт с клубом.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Александр Шмурнов
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Комментарии (1)
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1
jUMPER
21 Декабря 2020, 16:31

Уберите этого му..ка с МАТЧ ТВ. Самый мерзкий "человек" в команде МАТЧ....

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