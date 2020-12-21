Шмурнов – о дисквалификации Тедеско: «Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о трёхмачтовой дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Сочи» (0:1).

«Очень печальный итог. Российская лига превратила Тедеско в неврастеника. Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол», - написал Шмурнов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Тедеско может покинуть «Спартак» уже в ближайшее время. Немецкий специалист объявил, что не будет продлять истекающий в конце нынешнего сезона контракт с клубом.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.