Шмурнов – о дисквалификации Тедеско: «Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол»

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21 Декабря 2020, 15:51,
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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о трёхмачтовой дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Сочи» (0:1).
«Очень печальный итог. Российская лига превратила Тедеско в неврастеника. Давление на иностранца — самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол», - написал Шмурнов в своём телеграм-канале.
Отметим, что Тедеско может покинуть «Спартак» уже в ближайшее время. Немецкий специалист объявил, что не будет продлять истекающий в конце нынешнего сезона контракт с клубом.
После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Александр Шмурнов
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