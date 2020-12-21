Уткин: «Совет директоров «Локомотива» дал ещё один шанс Кикнадзе»

Известный журналист Василий Уткин рассказал о прошедшем заседании совета директоров «Локомотива».

«Совет директоров даже не стал афишировать проведение заседания. Всех поругали, всем дали ещё один шанс на исправление, больше не дали ничего. Ну вот и посмотрим на «Локомотив», как он будет пытаться подняться в турнирной таблице. Довольно-таки интересный процесс», - сказал Уткин на своём канале в YouTube.

Напомним, что «Локомотив» вылетел из еврокубков, а в российской Премьер-лиге после девятнадцати туров занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет тринадцать зачетных баллов.