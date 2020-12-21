Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» будет отстранен на неопределенный срок за распитие спиртных напитков в компании представителей хозяев

В российском футболе намечается очередной судейский скандал.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», арбитр матча «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин будет отстранен на неопределенный срок. Причиной этого стало то, что Панин через несколько часов после матча был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей «Сочи». Арбитр произошедшее отрицает.

Напомним, что «Спартак» уступил в Сочи со счётом 0:1.

Важно отметить, что Панин принял несколько спорных решений, не назначив пенальти в ворота «Сочи» в двух эпизодах, но экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решения арбитра.