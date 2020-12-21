Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» будет отстранен на неопределенный срок за распитие спиртных напитков в компании представителей хозяев

|
21 Декабря 2020, 15:11,
|
|
В российском футболе намечается очередной судейский скандал.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», арбитр матча «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин будет отстранен на неопределенный срок. Причиной этого стало то, что Панин через несколько часов после матча был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей «Сочи». Арбитр произошедшее отрицает.
Напомним, что «Спартак» уступил в Сочи со счётом 0:1.
Важно отметить, что Панин принял несколько спорных решений, не назначив пенальти в ворота «Сочи» в двух эпизодах, но экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решения арбитра.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Игорь Панин
Очень сомнительное дело. Имеется масса вопросов к нему.
Вопрос первый: откуда известно, что Панин пил спиртное в компании представителей клуба Сочи ( с кем именно?). Ответ - по информации Спорт - Экспресса. Рад за тех, кто считает источник информации надежным. Вообще-то сие издание пролукойловское, нет? Да, а помимо слов Спорт- Экспресс что-то приложил в качестве доказательств?
Вопрос второй: не странно ли ведет себя Панин- берет взятку и публично отмечает удачный для сочинцев результат? Публично, поскольку на пиршество проникают некие шпиёны из Спартак- Экспресса.
Вопрос третий: допустим, что Панин - неадекват . Всё может быть. Но тогда почему информации о его запое появилась столь поздно? Более , чем через неделю после банкета? А до того, напомню, была подана кляуза в ЭСК, которая челобитную Спартака отклонила.
Вот и получается, что кому-то всеми средствами: шантажом, угрозами, деньгами хочется завоевать особое к себе отношение. Вор зачастую громче всех кричит караул. ..
до технического не дойдет интересно
кто же главному подрядчику газпрома запишет технарь?)))
Вот оно лицо Российского судьи.Купили надо обмыть это дело.
Ну а что такое? Отмечали успешное сотрудничество.
)))) после работы , вне рабочего места , нет никакого криминала )))
только вот Динамо Киев только за предложение шуб от ЕК отстранили надолго)
А так никакого криминала))
)))
вот вам и объяснения успехов Сочи в этом сезоне)
Рвутся в еврокубки так))
Уж лучше Сочи чем навозные.
тебя никто в ЕК не ждет, навозный)
Видели мы недавно Спартак в деле, лучше Сочи в еврокубках, чем красно-белое днище. хотя снова обгадятся все, но хоть новых антирекордов не случится.
чтоб ещё больше ославить наш замечательный чемипионат
Рекорды коней и бомжей в ЕК покоя не дают)