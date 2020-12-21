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Арбитр матча «Сочи» — «Спартак» будет отстранен на неопределенный срок за распитие спиртных напитков в компании представителей хозяев

21 Декабря 2020, 15:11,

Евро-Футбол.Ру

В российском футболе намечается очередной судейский скандал.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», арбитр матча «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин будет отстранен на неопределенный срок. Причиной этого стало то, что Панин через несколько часов после матча был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей «Сочи». Арбитр произошедшее отрицает.

Напомним, что «Спартак» уступил в Сочи со счётом 0:1.

Важно отметить, что Панин принял несколько спорных решений, не назначив пенальти в ворота «Сочи» в двух эпизодах, но экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решения арбитра.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Сочи, Игорь Панин
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Комментарии (14)
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0
Облак
21 Декабря 2020, 23:06

Очень сомнительное дело. Имеется масса вопросов к нему.
Вопрос первый: откуда известно, что Панин пил спиртное в компании представителей клуба Сочи ( с кем именно?). Ответ - по информации Спорт - Экспресса. Рад за тех, кто считает источник информации надежным. Вообще-то сие издание пролукойловское, нет? Да, а помимо слов Спорт- Экспресс что-то приложил в качестве доказательств?
Вопрос второй: не странно ли ведет себя Панин- берет взятку и публично отмечает удачный для сочинцев результат? Публично, поскольку на пиршество проникают некие шпиёны из Спартак- Экспресса.
Вопрос третий: допустим, что Панин - неадекват . Всё может быть. Но тогда почему информации о его запое появилась столь поздно? Более , чем через неделю после банкета? А до того, напомню, была подана кляуза в ЭСК, которая челобитную Спартака отклонила.
Вот и получается, что кому-то всеми средствами: шантажом, угрозами, деньгами хочется завоевать особое к себе отношение. Вор зачастую громче всех кричит караул. ..

0
Nashterator
21 Декабря 2020, 16:09

до технического не дойдет интересно

1
Spirit
21 Декабря 2020, 16:46

кто же главному подрядчику газпрома запишет технарь?)))

4
andi
21 Декабря 2020, 15:49

Вот оно лицо Российского судьи.Купили надо обмыть это дело.

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9
779
21 Декабря 2020, 15:18

Ну а что такое? Отмечали успешное сотрудничество.

3
ARTUR
21 Декабря 2020, 16:06

)))) после работы , вне рабочего места , нет никакого криминала )))

3
Spirit
21 Декабря 2020, 16:46

только вот Динамо Киев только за предложение шуб от ЕК отстранили надолго)
А так никакого криминала))

1
ARTUR
21 Декабря 2020, 17:19

)))

6
Spirit
21 Декабря 2020, 15:18

вот вам и объяснения успехов Сочи в этом сезоне)
Рвутся в еврокубки так))

0
shatun
21 Декабря 2020, 20:41

Уж лучше Сочи чем навозные.

0
Spirit
22 Декабря 2020, 09:47

тебя никто в ЕК не ждет, навозный)

2
Zenituwka
21 Декабря 2020, 18:31

Видели мы недавно Спартак в деле, лучше Сочи в еврокубках, чем красно-белое днище. хотя снова обгадятся все, но хоть новых антирекордов не случится.

3
Diman777
21 Декабря 2020, 15:51

чтоб ещё больше ославить наш замечательный чемипионат

3
Spirit
21 Декабря 2020, 16:45

Рекорды коней и бомжей в ЕК покоя не дают)

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